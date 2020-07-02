Голосування щодо поправок у конституцію Росії: Китай одним з перших прокоментував результати

“Загальноросійське голосування з питання внесення змін до Конституції РФ, будучи однією з найважливіших подій в російському політичному календарі, пройшло злагоджено. Результати, опубліковані Центральною виборчою комісією (ЦВК) РФ, відображають вибір громадян Росії”, — заявив дипломат.

“Будучи дружнім сусідом Російської Федерації і всеосяжним стратегічним партнером в нову епоху, КНР завжди буде поважати вибір і шлях розвитку, зроблений громадянами Росії, і підтримувати зусилля РФ щодо реалізації стабільного і стійкого соціально-економічного розвитку. Ми залишаємося готовими працювати з російською стороною на основі консенсусу, досягнутого між лідерами наших країн, поглиблювати стратегічну координацію і будувати взаємовигідне співробітництво”, — підкреслив представник китайського зовнішньополітичного відомства.

Загальноросійське голосування з питання внесення змін до Конституції РФ проходило з 25 червня по 1 липня, основним став останній день. Щоб поправка вступила в силу, її повинні підтримати більше половини учасників голосування, поріг явки не встановлено.

За даними ЦВК РФ після обробки 100% протоколів, так звані поправки до Конституції РФ підтримали 77,92% тих, хто проголосував, проти виступили 21,27%. Загальна явка, за останніми даними, склала 65%.