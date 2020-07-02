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Голосування щодо поправок у конституцію Росії: Китай одним з перших прокоментував результати

Голосування щодо поправок у конституцію Росії: Китай одним з перших прокоментував результати

Київ • УНН

 • 16827 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Китай поважає вибір, зроблений громадянами Росії в ході голосування з питання внесення змін до Конституції РФ. Про це заявив у четвер на брифінгу офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь, пише УНН.

“Загальноросійське голосування з питання внесення змін до Конституції РФ, будучи однією з найважливіших подій в російському політичному календарі, пройшло злагоджено. Результати, опубліковані Центральною виборчою комісією (ЦВК) РФ, відображають вибір громадян Росії”, — заявив дипломат.

“Будучи дружнім сусідом Російської Федерації і всеосяжним стратегічним партнером в нову епоху, КНР завжди буде поважати вибір і шлях розвитку, зроблений громадянами Росії, і підтримувати зусилля РФ щодо реалізації стабільного і стійкого соціально-економічного розвитку. Ми залишаємося готовими працювати з російською стороною на основі консенсусу, досягнутого між лідерами наших країн, поглиблювати стратегічну координацію і будувати взаємовигідне співробітництво”, — підкреслив представник китайського зовнішньополітичного відомства.

Загальноросійське голосування з питання внесення змін до Конституції РФ проходило з 25 червня по 1 липня, основним став останній день. Щоб поправка вступила в силу, її повинні підтримати більше половини учасників голосування, поріг явки не встановлено.

За даними ЦВК РФ після обробки 100% протоколів, так звані поправки до Конституції РФ підтримали 77,92% тих, хто проголосував, проти виступили 21,27%. Загальна явка, за останніми даними, склала 65%.

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