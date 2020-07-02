Голосування щодо поправок у конституцію Росії: за так звані "зміни" проголосувало майже 78%, явка - 65%

Згідно з даними, опублікованими на екрані в інформаційному центрі ЦВК, проти поправок до конституції виступили 21,27% тих, хто проголосував. Загальна явка, за останніми даними, склала 65%.

Загальноросійське голосування по поправках до Конституції РФ завершилося на всій території Росії о 21:00 (час збігається з київським) в середу. Основний день голосування — 1 липня, проте росіяни могли проголосувати і в період з 25 по 30 червня. Це було зроблено для “протидії поширенню коронавірусної інфекції”. Підрахунок голосів здійснюється за всіма сімома днями голосування.

Відповідно до закону, для вступу поправок в силу, більше половини від тих, хто взяв участь в голосуванні повинні їх підтримати, поріг явки при цьому не встановлено.

За попередніми даними в загальноукраїнському голосуванні взяло участь близько 65% від числа учасників голосування, включених в списки