Голосування щодо поправок у конституцію Росії: за так звані "зміни" проголосувало майже 78%, явка - 65%
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Поправки до Конституції РФ на загальноросійському голосуванні підтримали 77,92% тих, хто проголосував, випливає з даних Центральної виборчої комісії (ЦВК) РФ за підсумками обробки 100% протоколів, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.
Згідно з даними, опублікованими на екрані в інформаційному центрі ЦВК, проти поправок до конституції виступили 21,27% тих, хто проголосував. Загальна явка, за останніми даними, склала 65%.
Загальноросійське голосування по поправках до Конституції РФ завершилося на всій території Росії о 21:00 (час збігається з київським) в середу. Основний день голосування — 1 липня, проте росіяни могли проголосувати і в період з 25 по 30 червня. Це було зроблено для “протидії поширенню коронавірусної інфекції”. Підрахунок голосів здійснюється за всіма сімома днями голосування.
Відповідно до закону, для вступу поправок в силу, більше половини від тих, хто взяв участь в голосуванні повинні їх підтримати, поріг явки при цьому не встановлено.
За попередніми даними в загальноукраїнському голосуванні взяло участь близько 65% від числа учасників голосування, включених в списки— ЦВК Росії (@CIKRussia) July 1, 2020