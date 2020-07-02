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Голосование о поправках в конституцию России: за так называемые "изменения" проголосовали почти 78%, явка - 65%

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании поддержали 77,92% проголосовавших, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ по итогам обработки 100% протоколов, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Согласно данным, опубликованным на экране в информационном центре ЦИК, против поправок к конституции выступили 21,27% проголосовавших. Общая явка, по последним данным, составила 65%.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 (время совпадает с киевским) в среду. Основной день голосования — 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для “противодействия распространению коронавирусной инфекции”. Подсчет голосов осуществляется по всем семи дням голосования.

Согласно закону, для вступления поправок в силу, более половины от принявших участие в голосовании должны их поддержать, порог явки при этом не установлен.

По предварительным данным в общероссийском голосовании приняло участие около 65% от числа участников голосования, включенных в списки

— ЦИК России (@CIKRussia) July 1, 2020

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