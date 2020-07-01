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В РФ завершили голосування щодо поправок до конституції

В РФ завершили голосування щодо поправок до конституції

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Ввечері середи, 1 липня, в Росії завершилося всеросійське голосування щодо поправок до конституції РФ. Останніми закрилися дільниці в Калінінградській області, передає УНН.

Центральна виборча комісія Росії оприлюднила попередні результати голосування ще до моменту закриття виборчих дільниць. Так, за попередніми підсумками обробки 25 відсотків протоколів серед тих, хто проголосував “за” поправки — 73,24 відсотка громадян РФ, “проти” — 25,8 відсотка росіян.

Під час референдуму громадяни РФ мали проголосувати щодо внесення змін одразу до 22 статей конституції.

По території РФ було відкрито понад 96,5 тисячі дільниць, а участь в голосуванні мали право взяти понад 110 млн осіб. Процес голосування через поширення COVID-19 відбувалося як онлайн, так і на дільницях.

Як раніше повідомляв УНН, у Росії 25 червня розпочалось голосування щодо поправок до конституції РФ, які дозволять президенту Володимиру Путіну керувати країною до 2036 року. Пізніше у ВР України зареєстрували постанову про нелегітимність голосувань в окупованому Криму, а в ЄС виступили з заявою, що не визнають “голосування” за поправки на цій анексованій території України.

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