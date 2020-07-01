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В РФ завершили голосование по поправкам к конституции

В РФ завершили голосование по поправкам к конституции

Киев  •  УНН

 • 16682 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Вечером среды, 1 июля, в России завершилось всероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ. Последними закрылись участки в Калининградской области, передает УНН.

Центральная избирательная комиссия России обнародовала предварительные результаты голосования еще до момента закрытия избирательных участков. Так, по предварительным итогам обработки 25 процентов протоколов среди проголосовавших “за” поправки — 73,24 процента граждан РФ, “против” — 25,8 процента россиян.

Во время референдума граждане РФ должны были проголосовать о внесении изменений сразу в 22 статей конституции.

По территории РФ было открыто более 96,5 тысячи участков, а участие в голосовании имели право принять более 110 млн человек. Процесс голосования за распространение COVID-19 происходил как онлайн, так и на участках.

Как ранее сообщал УНН, в России 25 июня началось голосование по поправкам в конституцию РФ, которые позволят президенту Владимиру Путину управлять страной до 2036 года. Позже в ВР Украины зарегистрировали постановление о нелегитимности голосований в оккупированном Крыму, а в ЕС выступили с заявлением, что не признают “голосование” за поправки на этой аннексированной территории Украины.

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