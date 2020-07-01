ЄС не визнає "голосування" за поправки до конституції РФ на території Криму: заява
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Європейський союз не визнає проведення на території окупованого Криму голосування про внесення поправок до конституції РФ. Про це йдеться в коментарі представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Пітера Стано, що є у розпорядженні УНН.
"Європейський Союз твердо підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. ЄС не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією, що є порушенням міжнародного права. Тому ми не визнаємо проведення голосування Росією на території півострова, який є частиною України", - заявив дипломат.
Він підкреслив також, коментуючи недавній візит євродепутатів в окупованих Крим, що Європейський Союз не визнає так званих "спостерігачів" за виборами або їх оцінки.
"Ми також проти будь-яких спроб узаконити проведення Росією голосування на території України", - наголосив Стано.
Як повідомляв УНН, МЗС України засуджує участь депутатів в спостереженні за т.зв. "голосуванням" за поправки до конституції РФ, результати якого на території тимчасово окупованої АР Крим та міста Севастополь "є юридично нікчемними, не матимуть жодних правових наслідків і не будуть визнані ні Україною, ні міжнародним співтовариством".