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ЄС не визнає "голосування" за поправки до конституції РФ на території Криму: заява

ЄС не визнає "голосування" за поправки до конституції РФ на території Криму: заява

Київ • УНН

 • 15659 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Європейський союз не визнає проведення на території окупованого Криму голосування про внесення поправок до конституції РФ. Про це йдеться в коментарі представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Пітера Стано, що є у розпорядженні УНН.

"Європейський Союз твердо підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. ЄС не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією, що є порушенням міжнародного права. Тому ми не визнаємо проведення голосування Росією на території півострова, який є частиною України", - заявив дипломат.

Він підкреслив також, коментуючи недавній візит євродепутатів в окупованих Крим, що Європейський Союз не визнає так званих "спостерігачів" за виборами або їх оцінки.

"Ми також проти будь-яких спроб узаконити проведення Росією голосування на території України", - наголосив Стано.

Як повідомляв УНН, МЗС України засуджує участь депутатів в спостереженні за т.зв. "голосуванням" за поправки до конституції РФ, результати якого на території тимчасово окупованої АР Крим та міста Севастополь "є юридично нікчемними, не матимуть жодних правових наслідків і не будуть визнані ні Україною, ні міжнародним співтовариством".

Українські Національні Новини

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