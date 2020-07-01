Украина осудила визит в Крым евродепутатов для наблюдения за "референдумом"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с незаконным визитом во временно оккупированный Крым депутатов Европарламента и других граждан иностранных государств. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.
"МИД выражает протест по поводу незаконного визита во временно оккупированную АР Крым депутатов Европарламента, в т.ч. члена комитета по иностранным делам, президента Ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани, а также отдельных представителей Германии, Венгрии и Болгарии", - отметили в министерстве.
Отмечается, что упомянутый визит осуществляется с нарушением украинского законодательства о доступе на временно оккупированную территорию и не имеет официального статуса.
"МИД также осуждает участие депутатов в наблюдении за т.н. "голосованием" за поправки в Конституцию РФ, результаты которого на территории временно оккупированной АР Крым и города Севастополь являются юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом", - подчеркнули дипломаты.
По их словам, любые т.н. выборы, референдумы, голосования, которые проводятся РФ на временно оккупированной территории, являются грубым нарушением принципов международного права, в том числе Устава ООН, Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года и "Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)" 2016-2019 годов.
"Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму лица, в т.ч. упомянутые лица, будут нести ответственность согласно законодательству Украины.
Украина призывает международное сообщество усиливать давление на государство-агрессора, в т.ч. ввести персональные санкции против организаторов незаконного голосования на территории временно оккупированной АР Крым и Севастополя", - добавили в МИД.
Напомним, накануне представитель Украины при ЕС Николай Точицкий обратился с письмом к Президенту Европейского Парламента Давиду Сассоли и Председателю Комитета Европарламента по иностранным делам Дэвиду Макалистеру с призывом решительно осудить и отреагировать должным образом на незаконный визит французских евродепутатов в оккупированный Крым.