Україна засудила візит до Криму євродепутатів для спостереження за "референдумом"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку з незаконним візитом до тимчасово окупованого Криму депутатів Європарламенту та інших громадян іноземних держав. Про це інформує пресслужба МЗС України, передає УНН.

“МЗС висловлює протест з приводу незаконного візиту до тимчасово окупованої АР Крим депутатів Європарламенту, у т.ч. члена комітету у закордонних справах, президента Асоціації „Франко-російський діалог“ Тьєррі Маріані, а також окремих представників Німеччини, Угорщини та Болгарії”, — наголосили у міністерстві.

Зазначається, що згаданий візит здійснюється з порушенням українського законодавства щодо доступу до тимчасово окупованої території та не має офіційного статусу.

“МЗС також засуджує участь депутатів у спостереженні за т.зв. "голосуванням“ за поправки до Конституції РФ, результати якого на території тимчасово окупованої АР Крим і міста Севастополь є юридично нікчемними, не матимуть жодних правових наслідків та не будуть визнані ані Україною, ані міжнародним співтовариством”, — підкреслили дипломати.

З їхніх слів, будь-які т.зв. вибори, референдуми, голосування, які проводяться РФ на тимчасово окупованій території, становлять грубе порушення принципів міжнародного права, у тому числі Статуту ООН, Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН “Територіальна цілісність України” від 27 березня 2014 року та “Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)” 2016-2019 років.

“Всі причетні до організації та проведення незаконного голосування в тимчасово окупованому Криму особи, у т.ч. згадані особи, нестимуть відповідальність згідно із законодавством України.

Україна закликає міжнародне співтовариство посилювати тиск на державу-агресора, у т.ч. запровадити персональні санкції проти організаторів незаконного голосування на території тимчасово окупованої АР Крим і м.Севастополь”, — додали в МЗС.

Нагадаємо, напередодні Представник України при ЄС Микола Точицький звернувся з листом до Президента Європейського Парламенту Давіда Сассолі та Голови Комітету Європарламенту у закордонних справах Девіда Макалістера із закликом рішуче засудити та відреагувати належним чином на незаконний візит французьких євродепутатів до окупованого Криму.

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