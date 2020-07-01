ЕС не признаёт "голосование" за поправки в конституцию РФ на территории Крыма: заявление
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Европейский союз не признает проведение на территории окуппированного Крыма голосования о внесении поправок в конституцию РФ. Об этом говорится в комментарии представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питера Стано, которое имеется в распоряжении УНН.
“Европейский Союз твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. ЕС не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, что является нарушением международного права. Поэтому мы не признаем проведение голосования Россией на территории полуострова, который является частью Украины”, — заявил дипломат.
Он подчеркнул также, комментируя недавний визит евродепутатов в окуппированный Крым, что Европейский Союз не признаёт так называемых “наблюдателей” за выборами или их оценки.
“Мы также против всех попыток узаконить проведение Россией голосования на территории Украины”, — подчеркнул Стано.
Как сообщал УНН, МИД Украины осуждает участие депутатов в наблюдении за т.н. “голосованием” за поправки в конституцию РФ, результаты которого на территории временно оккупированной АР Крым и города Севастополь “являются юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом”.