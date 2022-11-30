кремль усилит репрессии, чтобы сдержать инакомыслие – британская разведка

Детали

Разведчики напомнили, что в июле 2022 года российский диктатор владимир путин одобрил поправки к закону об "иностранных агентах" 2012 года, который использовался для репрессий против оппонентов режима. Предполагается, что нововведения вступят в силу 1 декабря 2022 года.

Закон 2012 года определил "иностранных агентов" как лиц или организаций, которые получили финансовую поддержку из-за границы. Как отметили, поправки расширят определения до тех, кто "просто находится под неопределенным влиянием или давлением иностранных игроков".

Министерство юстиции рф также будет иметь полномочия публиковать личные данные и адреса определенных "иностранных агентов", что почти наверняка приведет к их преследованиям.

Цитата

"Новые законы еще больше расширят репрессивные полномочия российского государства. Эта тенденция продолжается после возвращении путина на пост президента в 2012 году и резко усилилась после вторжения в Украину", – сообщили в разведке.

Напомним

Эксперты ISW проанализировали растущее влияние сообщества военных блоггеров и корреспондентов в россии, несмотря на их более критические комментарии относительно действий россии в Украине.

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