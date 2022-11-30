кремль усилит репрессии, чтобы сдержать инакомыслие – британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. С 1 декабря в россии вступает в силу поправка к закону об "иностранных агентах", благодаря которой кремль усилит репрессивные полномочия государства, чтобы подавить инакомыслие. Об этом информирует УНН со ссылкой наотчет разведки министерства обороны Великобритании.
Детали
Разведчики напомнили, что в июле 2022 года российский диктатор владимир путин одобрил поправки к закону об "иностранных агентах" 2012 года, который использовался для репрессий против оппонентов режима. Предполагается, что нововведения вступят в силу 1 декабря 2022 года.
Закон 2012 года определил "иностранных агентов" как лиц или организаций, которые получили финансовую поддержку из-за границы. Как отметили, поправки расширят определения до тех, кто "просто находится под неопределенным влиянием или давлением иностранных игроков".
Министерство юстиции рф также будет иметь полномочия публиковать личные данные и адреса определенных "иностранных агентов", что почти наверняка приведет к их преследованиям.
Цитата
"Новые законы еще больше расширят репрессивные полномочия российского государства. Эта тенденция продолжается после возвращении путина на пост президента в 2012 году и резко усилилась после вторжения в Украину", – сообщили в разведке.
Напомним
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