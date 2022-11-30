кремль посилить репресії, щоб стримати інакодумство – британська розвідка

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Розвідники нагадали, що у липні 2022 року російський диктатор володимир путін схвалив поправки до закону про "іноземних агентів" 2012 року, який використовували для репресій проти опонентів режиму. Передбачають, що нововведення набудуть чинності 1 грудня 2022 року.

Закон 2012 року визначив "іноземних агентів" як осіб або організації, які отримали фінансову підтримку з-за кордону. Як зазначили, поправки розширять розширять визначення до тих, хто "просто перебуває під невизначеним впливом або тиском іноземних гравців".

Міністерство юстиції рф також матиме повноваження публікувати особисті дані та адреси визначених "іноземних агентів", що майже напевно призведе до їхніх переслідувань.

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"Нові закони ще більше розширять репресивні повноваження російської держави. Ця тенденція триває після повернення путіна на посаду президента в 2012 році та різко посилилася після вторгнення в Україну", – повідомили у розвідці.

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