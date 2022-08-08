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Політичний аналітик порівняв сталінські часи з нинішньою росією

Політичний аналітик порівняв сталінські часи з нинішньою росією

Київ • УНН

 • 245590 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Правлячий режим в росії схожий з тим, який був в СРСР за часів Сталіна. Таку думку журналістам УНН висловив політичний аналітик Олександр Кочетков. Він наголосив, що путін, як і Сталін у свій час, зараз створює проблеми всередині країни, аби населення не звертало увагу на війну та занепад економіки.

Цитата

“росія керується неефективно, а керованість неефективної системи можна підтримувати лише за рахунок відволікання від внутрішніх проблем - тобто вигадування зовнішніх, а їх вже підкріплювати внутрішнім терором. Тобто повинен бути хтось із ким влада чинить дуже жорстко, щоб всі інші боялися підняти голову. Таке було за часів Сталіна і зараз ці дві закономірності спрацьовують в рф. Вони перейшли червону лінію - розпочали війну, створили "фортецю у ворожому оточенні" для свого електорату, що вони воюють з усім світом, тому і є проблеми. Але паралельно треба лякати населення - і оцей терор іде по наростаючій”, - наголосив Кочетков.

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Цим він пояснив і нещодавній арешт колишніх топ-менеджерів російського Бінбанку Кирила Лубенцова та Олександра Лукіна. Подробиці арешту розповіли в ГО “Український інститут майбутнього”.

Там повідомили - такі арешти - “відлуння кланових воєн у москві”. А проблеми, які виникли у Лубенцова та Лукіна, пов’язані з давньою війною, яку ведуть російський бізнесмен Дмитро Мазепін з ще одним бізнесменом Михайлом Гуцерієвим за калійні активи.

“Мазепін у добрих відносинах із власником холдингу "КомерсантЪ" (яке й видало новину про арешт банкірів - ред.) Усмановим, який близький до Кирієнка (напрямком VK холдингу Усманова керує син Кирієнка Вадим). Гуцерієв, своєю чергою, у дуже поганих відносинах з Греффом і Патрушевим. А справа Лукіна/Лубенцова має на меті удар по колишньому власнику Бінбанку Микаїлу Шишханову – "всього лише" племіннику Михайла Гуцерієва”, - повідомили в ГО.

Як зазначив політичний аналітик Кочетков, такі арешти - це та стратегія, якою колись користувався Сталін.

“російська влада знаходить у чомусь винних представників регіональної еліти і починає користуватися цим для поділу влади в регіоні і в центрі. І такі (як Мазепін - ред.) користуються ситуацією, щоб поміняти розклади на місцях і в центрі. Водночас терор іде по наростаючій: спочатку починають з регіонів і все це наближається до центру. За часів Сталіна, до речі, теж все починалося з регіонів, з аристократів якихось, а закінчувалось наближеними до Сталіна людьми - Бухарін той же, тому це буде обов‘язково повторюватися. Так працює система: ті, хто зараз творить репресії і терор - обов‘язково самі підпадуть під нього. Згадайте Єжова і Берію, яких у підсумку розстріляли”, - резюмував він.

Додамо

Раніше адвокат Микола Полозов розповів, що однією з характерних рис російських бізнесменів, наближених до путіна, є рейдерське захоплення прибуткових підприємств.

Так, до прикладу, “друзі путіна” відібрали завод з виробництва металовиробів у колишнього губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала.

Так само міг поводити себе й Дмитро Мазепін, який згадувався раніше. Він - нинішній власник російського підприємства “ТольяттіАзот” - найбільшого в росії виробника аміаку, який з допомогою рейдерського захоплення “відібрав” підприємство у його законних власників — Сергія та Володимира Махлаїв.

“Щодо нинішніх власників та менеджменту „Тольяттіазота“ - я вважаю, що цілком можлива така ж схема. Якщо вони не будуть угодоспроможними — просто заберуть все і посадять”, - повідомив Полозов.

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