Политический аналитик сравнил сталинские времена с нынешней россией

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Правящий режим в россии схож с тем, который был в СССР во времена Сталина. Такое мнение журналистам УНН высказал политический аналитик Александр Кочетков. Он подчеркнул, что путин, как и Сталин в свое время, сейчас создает проблемы внутри страны, чтобы население не обращало внимания на войну и упадок экономики.

Цитата

“россия управляется неэффективно, а управляемость неэффективной системы можно поддерживать только за счет отвлечения от внутренних проблем – то есть сочинения внешних, а их уже подкреплять внутренним террором. То есть должен быть кто-то с кем власть поступает очень жестко, чтобы все остальные боялись поднять голову. Таково было при Сталине и сейчас эти две закономерности срабатывают в россии. Они перешли красную линию – начали войну, создали "крепость во враждебном окружении" для своего электората, что они воюют со всем миром, поэтому и есть проблемы. Но параллельно надо пугать население – и этот террор идет по нарастающей”, – подчеркнул Кочетков.

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Этим он объяснил и недавний арест бывших топ-менеджеров российского Бинбанка Кирилла Лубенцова и Александра Лукина. Подробности ареста рассказали в ОО “Украинский институт будущего”.

Там сообщили – такие аресты – “эхо клановых войн в москве”. А проблемы, возникшие у Лубенцова и Лукина, связаны с давней войной, которую ведут российский бизнесмен Дмитрий Мазепин с еще одним бизнесменом Михаилом Гуцериевым за калийные активы.

“Мазепин в хороших отношениях с владельцем холдинга "КоммерсантЪ" (которое и выдало новость об аресте банкиров - ред.) Усмановым, который близок к Кириенко (направлением VK холдинга Усманова руководит сын Кириенко Вадим). Гуцериев, в свою очередь, в очень плохих отношениях с Греффом и Патрушевым. А дело Лукина/Лубенцова преследует цель удара по бывшему владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову – "всего лишь" племяннику Михаила Гуцериева”, - сообщили в ОО.

Как отметил политический аналитик Кочетков, такие аресты – это та стратегия, которой когда-то пользовался Сталин.

“российские власти находят в чем-то виновных представителей региональной элиты и начинают пользоваться этим для разделения властей в регионе и в центре. И такие (как Мазепин – ред.) пользуются ситуацией, чтобы поменять расклады на местах и ​​в центре. В то же время, террор идет по нарастающей: сначала начинают с регионов и все это приближается к центру. Во времена Сталина, кстати, тоже все начиналось с регионов, с аристократов каких-то, а заканчивалось приближенными к Сталину людьми – Бухарин тот же, поэтому это будет обязательно повторяться. Так работает система: те, кто сейчас творит репрессии и террор – обязательно сами подпадут под него. Вспомните Ежова и Берию, которых в итоге расстреляли”, – резюмировал он.

Добавим

Ранее адвокат Николай Полозов рассказал, что одной из характерных черт российских бизнесменов, приближенных к путину, является рейдерский захват прибыльных предприятий.

Так, к примеру, “друзья путина” отобрали завод по производству металоизделий у ​​бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Так же мог вести себя и упоминавшийся ранее Дмитрий Мазепин. Он - нынешний владелец российского предприятия “ТольяттиАзот” - крупнейшего в россии производителя аммиака, который с помощью рейдерского захвата “отобрал” предприятие у его законных владельцев — Сергея и Владимира Махлаев.

“Относительно нынешних владельцев и менеджмента „Тольяттиазота“ – я считаю, что вполне возможна такая же схема. Если они не будут угодноспособными — просто заберут все и посадят”, - сообщил Полозов.

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