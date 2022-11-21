ISW: Кремль підтримує спільноту мілітарі-блогерів, незважаючи на критику з їхнього боку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Експерти американського інституту вивчення війни (ISW) у своєму черговому зведенні розмірковують про зростаючий вплив спільноти військових блогерів і кореспондентів у Росії, незважаючи на їх більш критичні коментарі щодо дій Росії в Україні, передає УНН.
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Спільнота складається з понад 500 незалежних авторів і стала авторитетним джерелом інформації про війну в Росії, пишуть експерти. Його представники дотримуються провоєнних та націоналістичних поглядів.
Тісні зв'язки воєнкорів зі збройними силами та формуваннями надали цій спільноті авторитетного голосу, який у російському інформаційному просторі часом звучить голосніше, ніж голос представників міністерства оборони Росії.
Російський президент захищав мілітарі-блогерів від нападів військового відомства та оберігав їх навіть на тлі посилення репресій та цензури по всій Росії.
Кремль історично пропагував свій державний наратив через російські федеральні канали, телебачення та друковані ЗМІ, але дозволив найчастіше критичній спільноті воєнкорів висувати свої власні судження з приводу війни.
Спільнота складається з широкого спектру персонажів - від тих, хто підтримує Кремль, критикуючи російське військове командування, до тих, хто прямо звинувачує російського диктатора у воєнних невдачах Росії в Україні.
Те, що Кремль терпимо ставиться до спільноти мілітарі-блогерів, дивно з огляду на цензуру, яку зазнають інші, більш традиційні засоби масової інформації, включаючи опозиційні та іноземні ЗМІ, зазначають експерти ISW.
Нагадаємо
Служба безпеки затримала іноземного блогера, який працював на російський пропагандистський телеканал RT (Russia Today) і поширював в Європейському Союзі фейки про війну Росії проти України.