Поширював в ЄС фейки про війну: затримано блогера від russia today

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"Служба безпеки викрила чотирьох ворожих інтернет-агітаторів у Чернігівській і Дніпропетровській областях. Серед затриманих – іноземний блогер, який працював на заборонений російський телеканал russia today і нав’язував кремлівську пропаганду жителям Євросоюзу", – ідеться у повідомленні.

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За даними слідства, блогером виявився громадянин однієї з європейських країн. Для пропаганди він використовував власні Ютуб- і Телеграм-канали, загальна аудиторія яких становила понад пів мільйона підписників.

Іноземець у своїх соцмережах підтримував збройну агресію рф і виправдовував військові злочини окупантів проти цивільного населення та критичної інфраструктури українських міст. Також він поширював дезінформацію з фронту і закликав країни ЄС обмежити допомогу Україні.

Зловмисник прибув в Україну та оселився на Чернігівщині. Після початку повномасштабного вторгнення він розпочав виконувати "редакційні завдання" кремлівського рупора щодо збору матеріалів для підготовки і випуску замовних сюжетів про війну в Україні.

До злочинної діяльності блогер залучив свою співмешканку, яка допомагала йому "монтувати" фейкові новини для зарубіжних інтернет-користувачів.

“Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені групою осіб) Кримінального кодексу України”, – ідеться у повідомленні.

Ще двох ворожих пропагандистів викрито на Дніпропетровщині. Одна з них – мешканка Покрова, інший проросійський агітатор – мешканець Новомосковська.

Нагадаємо

Контррозвідка Служби безпеки встановила ще одного ворожого поплічника, який співпрацював з окупантами під час тимчасової окупації частини Київщини. Зловмисником виявився фермер Поліської територіальної громади Вишгородського району.