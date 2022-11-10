Распространял в ЕС фейки о войне: задержан блогер от russia today
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Служба безопасности задержала иностранного блоггера, который работал на российский пропагандистский телеканал russia today и распространял в Европейском Союзе фейки о войне россии против Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
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"Служба безопасности разоблачила четырех враждебных интернет-агитаторов в Черниговской и Днепропетровской областях. Среди задержанных – иностранный блогер, который работал на запрещенный российский телеканал russia today и навязывал кремлевскую пропаганду жителям Евросоюза", – говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, блогером оказался гражданин одной из европейских стран. Для пропаганды он использовал собственные Ютуб- и Телеграм-каналы, общая аудитория которых составила более полумиллиона подписчиков.
Иностранец в своих соцсетях поддерживал вооруженную агрессию рф и оправдывал военные преступления оккупантов против гражданского населения и критической инфраструктуры украинских городов. Также он распространял дезинформацию с фронта и призывал страны ЕС ограничить помощь Украине.
Злоумышленник прибыл в Украину и поселился в Черниговской области. После начала полномасштабного вторжения он начал выполнять "редакционные задачи" кремлевского рупора по сбору материалов для подготовки и выпуска заказных сюжетов о войне в Украине.
К преступной деятельности блогер привлек свою сожительницу, которая помогала ему "монтировать" фейковые новости для зарубежных интернет-пользователей.
“Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников, совершенные группой лиц) Уголовного кодекса Украины”, – говорится в сообщении.
Еще два вражеских пропагандиста разоблачены в Днепропетровской области. Одна из них – жительница Покрова, другой пророссийский агитатор – житель Новомосковска.
Напомним
Контрразведка Службы безопасности установила еще одного вражеского приспешника, который сотрудничал с оккупантами во время временной оккупации части Киевской области. Злоумышленником оказался фермер Полесской территориальной громады Вышгородского района.