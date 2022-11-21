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ISW: Кремль поддерживает сообщество милитари-блоггеров, несмотря на критику с их стороны

ISW: Кремль поддерживает сообщество милитари-блоггеров, несмотря на критику с их стороны

Киев • УНН

 • 617513 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Эксперты американского института изучения войны (ISW) в своем очередном сведении размышляют о растущем влиянии сообщества военных блогеров и корреспондентов в России, несмотря на их более критические комментарии о действиях России в Украине, передает УНН.

Детали

Сообщество состоит из более чем 500 независимых авторов и стало авторитетным источником информации о войне в России, пишут эксперты. Его представители придерживаются провоенных и националистических взглядов.

Тесные связи военкоров с вооруженными силами и формированиями придали этому сообществу авторитетный голос, который в российском информационном пространстве подчас звучит громче, чем голос представителей министерства обороны России.

Российский президент защищал милитари-блогеров от нападений военного ведомства и оберегал их даже на фоне усиления репрессий и цензуры по всей России.

Кремль исторически пропагандировал свой государственный нарратив через российские федеральные каналы, телевидение и печатные СМИ, но позволил чаще всего критическому сообществу военкоров выдвигать свои собственные суждения по поводу войны.

Сообщество состоит из широкого спектра персонажей – от тех, кто поддерживает Кремль, критикуя российское военное командование, до тех, кто прямо обвиняет российского диктатора в военных неудачах России в Украине.

То, что Кремль терпимо относится к сообществу милитари-блогеров, странно учитывая цензуру, которую испытывают другие, более традиционные средства массовой информации, включая оппозиционные и иностранные СМИ, отмечают эксперты ISW.

Напомним

Служба безопасности задержала иностранного блогера, работавшего на российский пропагандистский телеканал RT (Russia Today) и распространявшего в Европейском Союзе фейки о войне России против Украины.

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