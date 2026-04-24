Кремль активизировал гибридную агрессию против стран НАТО - разведка Нидерландов

кремль систематически применяет инструменты гибридной агрессии против стран НАТО. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), со ссылкой на отчет военной разведки и службы безопасности Нидерландов, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что многочисленные кибератаки, дезинформационные кампании, диверсии и шпионаж со стороны рф призваны посеять страх, дестабилизировать общества стран НАТО и влиять на принятие политических решений, при этом такая тактика позволяет рф противодействовать Альянсу, оставаясь ниже порога открытого вооруженного противостояния.

Также кремль, после определенного спада в 2024 году, с 2025-го активизировал шпионскую и диверсионную деятельность в Европе. Для этого используются новые подходы - сети координаторов, посредников и исполнителей низкого уровня, что усложняет установление прямой причастности россии - говорится в отчете.

Указывается, что, кроме того, рф уже ведет подготовку к потенциальному региональному конфликту с НАТО.

"В совокупности эти действия свидетельствуют о расширении и постепенном усилении агрессии кремля против стран НАТО", - резюмируют в ЦПД.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что россия может атаковать одну из стран-членов НАТО в ближайшие месяцы.

Истребители НАТО перехватили российские самолеты над Балтийским морем

