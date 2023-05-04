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Страны Северной Европы готовы создать коалицию, посвященную поставкам бронетехники - Президент

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. Страны Северной Европы готовы создать коалицию, посвященную поставкам бронированной техники, заявил Президент Владимир Зеленский на совместной с лидерами Бельгии и Нидерландов пресс-конференции в Гааге, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Мы призываем Бельгию и Нидерланды присоединиться к заключению договоров по ускорению поставок и созданию коалиции, наподобие танковой. Мы общались с руководителями стран европейского севера, и с другими странами, которые готовы создать такую коалицию, посвященную поставке бронированной техники”, – заявил Президент.

Дополнение

В совместном заявлении Украина – Северная Европа отмечается, что страны Северной Европы – члены ЕС будут решительно поддерживать Украину в ее усилиях в выполнении требований, необходимых для скорейшего начала переговоров о вступлении в ЕС.

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