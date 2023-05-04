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Країни Північної Європи готові створити коаліцію, присвячену постачанню бронетехніки - Президент

Київ • УНН

 • 1937582 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Країни Північної Європи готові створити коаліцію, присвячену постачанню броньованої техніки, заявив Президент Володимир Зеленський на спільній із лідерами Бельгії та Нідерландів пресконференції у Гаазі, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ми закликаємо Бельгію та Нідерланди долучатися до укладання договорів щодо прискорення поставок та створення коаліції, на кшталт танкової. Ми спілкувалися з керівниками країн європейської півночі, та з іншими країнами, які готові створити таку коаліцію, присвячену постачанню броньованої техніки”, – заявив Президент.

Доповнення

У спільній заяві Україна – Північна Європа наголошується, що країни Північної Європи – члени ЄС рішуче підтримуватимуть Україну в її зусиллях у виконанні вимог, необхідних для якнайшвидшого початку переговорів про вступ до ЄС.

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