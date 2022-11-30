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КРАИЛ инициировала обращение в Кабмин о введении санкций против 1xBet

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей инициировала обращение в Кабмин о наложении санкций на пророссийскую букмекерскую контору 1xBet и ее владельцев - Романа Семиохина, Сергея Каршкова и Дмитрия Казорина, рассказал спикер волонтерского расследовательного сообщества InformNapal. Эту информацию журналистам УНН также подтвердили и собственные источники в Кабмине.

Детали

По словам Михаила Макарука, в списке санкций должно оказаться не только 1xBet, но еще и связанные с ними физлица.

Цитата

“Например, директора конторы "Твоя беттинговая компания", на которую записан 1xBet, а также прокси-сайты, работающие на 1xBet и также собирающие информацию о персональных данных украинцев, чтобы передавать ее в фсб для увеличения эффективности российских террористических атак!” – сообщил он.

Добавим

В 2019 году букмекерская контора 1xBet, которая в то время еще не работала на украинском рынке легально, помогала россиянам финансировать ныне запрещенную партию “Оппозиционная платформа – За жизнь”.

1xBet использовали как своеобразную “прокладку”, по которой представители “лужниковской” группировки - депутат госдумы россии Александр Бабаков, член комитета Госдумы по международным делам Евгений Гинер и так называемый "вор в законе" Михаил Воеводин, которых в СМИ уже давно связывают с 1xBet, переводили деньги с россии в Украину и оплачивали часть предвыборных расходов для партии Медведчука, а помогал им в этом Сергей Цыбин, являющийся владельцем “Твоя беттинговая компания”, на которую и зарегистрирован 1xBet в Украине.

Напомним

В сентябре этого года из-за "российского следа" Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей лишила лицензий для работы в Украине ООО “Твоя компания беттинга” (1хBet).

Несмотря на это пророссийский букмекер продолжает нелегально работать в Украине и пытается вернуть себе лицензии для работы через суд.

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