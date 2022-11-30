Стало відомо, хто фінансував заборонену в Україні партію ОПЗЖ

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 34629 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 69607 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 104069 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 154065 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 178599 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 358528 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 223183 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 194200 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 337261 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459272 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
97 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Під час окупації Бучі загинуло 381 людина - Лубінець

31 березня, 18:09 • 31197 перегляди

Знімав акції протесту в Тбілісі: французького журналіста не пустили до Грузії

31 березня, 18:13 • 15690 перегляди

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

22:41 • 20119 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

23:57 • 15804 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

00:25 • 15783 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 358522 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 337260 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 553197 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 683001 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 701912 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 79906 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 116836 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 201744 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 227580 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 220569 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Стало відомо, хто фінансував заборонену в Україні партію ОПЗЖ

Стало відомо, хто фінансував заборонену в Україні партію ОПЗЖ

Київ • УНН

 • 11839012 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Нині заборонена в Україні партія “Опозиційна платформа – За життя” фінансувалася з росії. Гроші країни-агресора ОПЗЖ активно використовувала й під час виборів до Верховної Ради у 2019 році. А заводити кошти в Україну їм допомагала проросійська букмекерська контора 1xBet, повідомили у Телеграм-каналі “Інформатор Україна”, передає УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: КРАІЛ і досі не знайшла підстав накласти санкції на проросійського букмекера 1xBet

Цитата

“Ще до отримання ліцензії, яку букмекерам (1xBet, - ред.) видала КРАІЛ (Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, - ред.) уже в розпал повномасштабної війни 1xBet нелегально працював в Україні багато років. Саме через нього росія і фінансувала партію ОПЗЖ на парламентських виборах у 2019 році”, - ідеться у повідомленні.

Там наголошується, що букмекерську контору використовували як своєрідну “прокладку”, через яку представники “лужніковського” угруповання - депутат Держдуми росії Олександр Бабаков, член комітету Держдуми з міжнародних справ Євгеній Гінер та так званий "злодій в законі" Міхаіл Воєводін, яких у ЗМІ вже давно пов’язують з 1xBet, переказували гроші з росії в Україну та оплачували частину передвиборчих видатків для партії Медведчука.

“Допомагав їм у цьому Сергій Цибін, який наразі є власником “ТБК”, на яку і зареєстрований 1xBet в Україні. За часів Януковича Цибін через “Класікбанк” відмивав гроші сім’ї президента-втікача, тож керувати “компанією-прокладкою” йому явно було не нове”, - повідомляється в Телеграм-каналі.

З огляду на те, що СБУ нещодавно викрила “ботоферму” ОПЗЖ, яка використовувалася для дискредитації керівництва України та розхитування суспільно-політичної ситуації, гроші 1xBet могли використовуватися для цього також.

Нагадаємо

1xBet вже не має ліцензій для роботи, вона й досі продовжує працювати в Україні. Досліджують діяльність компанії на зв’язки з росією СБУ та БЕБ, однак в КРАІЛ і досі заявляють - підстав накласти санкції з боку України на 1xBet ще не знайшли.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$83,096.40
Золото
$3,173.20
Tesla
$258.01
Brent
$74.97
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,838.04