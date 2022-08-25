“Як тобі спиться, Іуда?”: користувачі Facebook закликали депортувати Бориса Баума з України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Користувачі соціальної мережі Facebook влаштували “скандал” під дописом експершого заступника голови експертної ради КРАІЛ Борис Баума, який виклав у День Незалежності України своє фото з центра Києва. Баума звинуватили у підтримці проросійського букмекера 1xBet, який досі працює в Україні, та закликали його депортувати. Пізніше Баум видалив цей допис зі своєї сторінки, передає УНН.
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Експерший заступник голови експертної ради КРАІЛ Борис Баум 12 серпня повернувся до України, використовуючи при цьому, за інформацією УНН, свій латвійський паспорт. І вже 24 серпня виклав допис зі своїм фото та вітанням України з Днем Незалежності.
Користувачів соцмережі, ймовірно, обурив цей момент, бо у 2020 році, як заявляв сам Баум та про що неодноразово писали журналісти, він отримав громадянство України. Однак чомусь перетинає кордон за своїм латвійським паспортом.
Окрім того, користувачів соцмережі обурив факт ймовірної підтримки Баумом проросійського букмекера 1xBet, якому вже під час війни КРАІЛ видав ліцензії для роботи в Україні.
Під час написання матеріалу Борис Баум видалив свій допис з Facebook, отож для підтвердження цієї інформації редакція УНН публікує скріншоти як самого допису, так і коментарів під ним.
Нагадаємо
Речник волонтерської розслідувальної спільности InformNapalm Михайло Макарук в інтерв’ю виданню Gaming Capital заявив, що Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) має бути переобрана, а Баум має перестати бути “смотрящим” за гральним бізнесом.
На думку речника InformNapalm, наразі на гральний бізнес в Україні через Баума впливає спецпредставник президента рф володимира путіна Олександр Бабаков.