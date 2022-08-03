КРАІЛ - переобрати, “смотрящого” Баума - прибрати - речник InformNapalm

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“КРАІЛ був зроблений під Баума. Не КРАІЛ там поганий. Те, що треба регулюючий орган переобирати – факт. Але треба позбавити його цих смотрящих, типу Баума. І ввести прозорі правила гри. Немає прозорої схеми сплати податків, вони не зробили досі прозорим цей механізм і це – дно”, - заявив Макарук.

Додамо

На думку речника InformNapalm наразі на гральний бізнес в Україні через Баума впливає спецпредставник президента рф володимира путіна Олександр Бабаков.

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“Якщо 1xBet може звідси 600 мільйонів баксів отримувати щорічно, ринок колосальний, то має бути нормально прописана законодавча база. У нас гральний бізнес прописаний під одну людину і прізвище цієї людини – Бабаков. Тому що де у нас можуть бути відбуватись казино? Тільки в готелях п’ятизіркових. А хто у нас володіє 80% готелів україни – Бабаков. Коли пустили Баума в Україну – казали про це всі”, - розповів він.

Раніше

Речник InformNapalm також закликав РНБО нарешті накласти санкції та позбавити ліцензії для роботи в Україні проросійського букмекера 1xBet.

Петиція щодо анулювання ліцензії 1xBet вже набрала більш 25 тисяч голосів і очікує відповіді Президента.