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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Ексголова ради КРАІЛУ Борис Баум втік з України - ЗМІ

Ексголова ради КРАІЛУ Борис Баум втік з України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 228861 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Колишній голова консультативної ради в Комісії з регулювання азартних ігор в Україні та лобіст грального бізнесу Борис Баум утік з України. Про це повідомляє видання СтопКор, передає УНН.

Деталі

За інформацією журналістів, Борис Баум – посадовець з громадянством Латвії та України, завдяки якому компанія "Твоя Беттінгова Компанія" отримала під час війни ліцензію для ведення грального бізнесу в Україні.

Попри те, що ця компанія зареєстрована в Україні та її кінцевим бенефіціаром є українець Сергій Цибін, вона володіє брендом 1xBet і, за інформацією волонтерської розслідувальної спільноти Інформнапалм, кінцевими власниками цього бізнесу насправді є троє громадян рф.

За словами голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого, якщо українські правоохоронні органи встановлять, що оператор азартних ігор 1xBet - це дійсно російська компанія, то їх ліцензії на провадження букмекерської діяльності та роботи онлайн-казино в Україні будуть анульовані.

Водночас допоки йде слідство, лобіст ігорного бізнесу Баум досі має громадянство України (яке було видане йому у 2020 році), а проросійський букмекер 1xBet, продовжує офіційно працювати може збирати особисті дані українців для їх подальшого вербування фсб.

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