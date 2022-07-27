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Экс-глава совета КРАИЛА Борис Баум сбежал из Украины - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Бывший глава консультативного совета в Комиссии по регулированию азартных игр в Украине и лоббист игорного бизнеса Борис Баум сбежал из Украины. Об этом сообщает издание СтопКор, передает УНН.

Детали

По информации журналистов, Борис Баум – должностное лицо с гражданством Латвии и Украины, благодаря которому компания "Твоя Беттинговая Компания" получила во время войны лицензию для ведения игорного бизнеса в Украине.

Несмотря на то, что эта компания зарегистрирована в Украине и ее конечным бенефициаром является украинец Сергей Цыбин, она владеет брендом 1xBet и, по информации волонтерского расследовательного сообщества Информнапалм, конечными владельцами этого бизнеса на самом деле являются трое граждан рф.

По словам главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого, если украинские правоохранительные органы установят, что оператор азартных игр 1xBet – это действительно российская компания, тогда их лицензии на осуществление букмекерской деятельности и работы онлайн-казино в Украине будут аннулированы.

В то время как идет следствие, лоббист игорного бизнеса Баум до сих пор имеет гражданство Украины (которое было выдано ему в 2020 году), а пророссийский букмекер 1xBet, продолжает официально работать может собирать личные данные украинцев для их дальнейшей вербовки фсб.

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