“Це ФСБшна русня”: Макарук закликав РНБО накласти санкції та позбавити ліцензії букмекера 1xBet

Цитата

“1xBet – це русня. ФСБшна русня, яка прийша сюди вирішувати так звані питання по російському сценарію (...) Чому ми взялися за 1xBet? Перше – він найпотужніший. Друге – вони дуже наглі. Вони завжди лізли. Третє – якщо одного москаля бахнути, то інший уже не полізе”, - розповів Макарук.

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Від імені спільноти речник вимагає внести всіх пов'язаних зі скандалом людей та компаній до санкційного списку, та позбавити їх можливості мати ліцензії.

“Перше – внесення певної компанії, фізичних і юридичних осіб в санкційний список. Це вимога номер один. Вимога номер два – позбавлення її можливості мати ліцензію. Оскільки вони можуть бути під санкціями, але мати ліцензію в Україні. Це якийсь нонсенс. І подальша пролонгація цих санкцій в тому числі на європейський ринок”, - наголосив він.

Додамо

Попри те, що петиція із закликом анулювати ліцензію 1xBet на роботу в Україні набрала достатню кількість голосів, букмекери й досі легально працюють, бо реакції Президента ще не було.

Також на історію з 1xBet досі не відреагували в Раді національної безпеки та оборони.