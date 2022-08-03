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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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“Це ФСБшна русня”: Макарук закликав РНБО накласти санкції та позбавити ліцензії букмекера 1xBet

“Це ФСБшна русня”: Макарук закликав РНБО накласти санкції та позбавити ліцензії букмекера 1xBet

Київ • УНН

 • 308927 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Речник волонтерської розслідувальної спільности InformNapalm Михайло Макарук закликав Раду національної безпеки та оборони накласти санкції на проросійського букмекера 1xBet та всіх осіб, які були пов’язані з видачею їм ліцензії. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання "Gaming Capital".

Цитата

“1xBet – це русня. ФСБшна русня, яка прийша сюди вирішувати так звані питання по російському сценарію (...) Чому ми взялися за 1xBet? Перше – він найпотужніший. Друге – вони дуже наглі. Вони завжди лізли. Третє – якщо одного москаля бахнути, то інший уже не полізе”, - розповів Макарук.

Деталі

Від імені спільноти речник вимагає внести всіх пов'язаних зі скандалом людей та компаній до санкційного списку, та позбавити їх можливості мати ліцензії.

“Перше – внесення певної компанії, фізичних і юридичних осіб в санкційний список. Це вимога номер один. Вимога номер два – позбавлення її можливості мати ліцензію. Оскільки вони можуть бути під санкціями, але мати ліцензію в Україні. Це якийсь нонсенс. І подальша пролонгація цих санкцій в тому числі на європейський ринок”, - наголосив він.

Додамо

Попри те, що петиція із закликом анулювати ліцензію 1xBet на роботу в Україні набрала достатню кількість голосів, букмекери й досі легально працюють, бо реакції Президента ще не було.

Також на історію з 1xBet досі не відреагували в Раді національної безпеки та оборони.

Українські Національні Новини

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