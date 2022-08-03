"Это ФСБшная русня": Макарук призвал СНБО наложить санкции и лишить лицензии букмекера 1xBet

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“1xBet – это русня. ФСБшная русня, которая пришла сюда решать так называемые вопросы по российскому сценарию (...) Почему мы взялись за 1xBet? Первое – он самый мощный. Второе – они очень наглые. Они всегда лезли. Третье – если одного москаля бахнуть, то другой уже не полезет”, – рассказал Макарук.

Детали

От имени сообщества представитель требует внести всех связанных со скандалом людей и компании в санкционный список, и лишить их возможности иметь лицензии.

“Первое – внесение определенной компании, физических и юридических лиц в санкционный список. Это требование номер один. Требование номер два – лишение возможности иметь лицензию. Поскольку они могут находиться под санкциями, но иметь лицензию в Украине. Это некий нонсенс. И дальнейшая пролонгация этих санкций в том числе на европейский рынок”, - подчеркнул он.

Добавим

Несмотря на то, что петиция с призывом аннулировать лицензию 1xBet на работу в Украине набрала достаточное количество голосов, букмекеры до сих пор легально работают, потому что реакции Президента еще не было.

Также на историю с 1xBet до сих пор не отреагировали в Совете национальной безопасности и обороны.