КРАИЛ - переизбрать, "смотрящего" Баума - убрать - спикер InformNapalm
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Спикер волонтерского расследовательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук в интервью изданию "Gaming Capital" заявил, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) должна быть переизбрана, а Баум должен перестать быть “смотрящим” по игорному бизнесу Украины, передает УНН.
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“Краил был сделан под Баума. Не КРАИЛ там плохой. То, что нужно регулирующий орган переизбирать – факт. Но надо избавить его от этих смотрящих, типа Баума. И ввести прозрачные правила игры. Нет прозрачной схемы уплаты налогов, они не сделали до сих пор прозрачным этот механизм и это – дно”, – заявил Макарук.
Добавим
По мнению спикера InformNapalm, на игорный бизнес в Украине через Баума влияет спецпредставитель президента рф владимира путина Александр Бабаков.
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“Если 1xBet может отсюда 600 миллионов долларов получать ежегодно, рынок колоссальный, то должна быть нормально прописана законодательная база. У нас игорный бизнес прописан под одного человека и фамилияю этого человека – Бабаков. Потому что, где у нас могут работать казино? Только в отелях пятизвездочных. А кто у нас владеет 80% отелей Украины – Бабаков. Когда пустили Баума в Украину – говорили об этом все”, - рассказал он.
Ранее
Спикер InformNapalm также призвал СНБО наконец-то ввести санкции и лишить лицензии для работы в Украине пророссийского букмекера 1xBet.
Петиция по аннулированию лицензии 1xBet уже набрала более 25 тысяч голосов и ожидает ответа Президента.