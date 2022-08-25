"Как тебе спится, Иуда?": пользователи Facebook призвали депортировать Бориса Баума из Украины

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Детали

Экс-первый заместитель главы экспертного совета КРАИЛ Борис Баум 12 августа вернулся в Украину, используя при этом, по информации УНН, свой латвийский паспорт. И уже 24 августа выложил сообщение со своим фото и поздравлением Украины с Днем Независимости.

Пользователей соцсети, вероятно, возмутил этот момент, потому что в 2020 году, как заявлял сам Баум и о чем не раз писали журналисты, он получил гражданство Украины. Однако почему-то пересекает границу по своему латвийскому паспорту.

Кроме того, пользователей соцсети возмутил факт вероятной поддержки Баумом пророссийского букмекера 1xBet, которому уже во время войны КРАИЛ выдал лицензии для работы в Украине.

Во время написания материала Борис Баум удалил свое сообщение из Facebook, поэтому для подтверждения этой информации редакция УНН публикует скриншоты как самого сообщения, так и комментариев под ним.

Напомним

Спикер волонтерской расследовательной общности InformNapalm Михаил Макарук в интервью изданию Gaming Capital заявил, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) должна быть переизбрана, а Баум должен перестать быть “смотрящим” за игорным бизнесом.

По мнению спикера InformNapalm, сейчас на игорный бизнес в Украине через Баума влияет спецпредставитель президента рф владимира путина Александр Бабаков.