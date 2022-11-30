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Стало известно, кто финансировал запрещенную в Украине партию ОПЗЖ

Стало известно, кто финансировал запрещенную в Украине партию ОПЗЖ

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Уже запрещенная в Украине партия “Оппозиционная платформа – За жизнь” финансировалась из россии. Деньги страны-агрессора ОПЗЖ активно использовала и во время выборов в Верховную Раду в 2019 году. А заводить средства в Украину им помогала пророссийская букмекерская контора 1xBet, сообщили в Телеграмм-канале “Информатор Украины”, передает УНН.

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Цитата

“Еще до получения лицензии, которую букмекерам (1xBet, – ред.) выдала КРАИЛ (Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей, – ред.) уже в разгар полномасштабной войны 1xBet нелегально работал в Украине много лет. Именно через него россия и финансировала партию ОПЗЖ на парламентских выборах в 2019 году, говорится в сообщении.

Там отмечается, что букмекерскую контору использовали как своеобразную “прокладку”, через которую представители “лужниковской” группировки – депутат Госдумы россии Александр Бабаков, член комитета Госдумы по международным делам Евгений Гинер и так называемый "вор в законе" Михаил Воеводин, которых в СМИ уже давно связывают с 1xBet, переводили деньги с россии в Украину и оплачивали часть предвыборных расходов для партии Медведчука.

“Помогал им в этом Сергей Цыбин, который является владельцем “ТБК”, на которую и зарегистрирован 1xBet в Украине. Во времена Януковича Цыбин через “Классикбанк” отмывал деньги семьи беглого президента, поэтому управлять “компанией-прокладкой” ему явно было не ново”, - сообщается в Телеграмм-канале.

Учитывая, что СБУ недавно разоблачила “ботоферму” ОПЗЖ, которая использовалась для дискредитации руководства Украины и расшатывания общественно-политической ситуации, деньги 1xBet могли использоваться для этого также.

Напомним

1xBet уже не имеет лицензий для работы, она до сих пор продолжает работать в Украине. Проверяют деятельность компании на связи с россией СБУ и БЭБ, однако в КРАИЛ до сих пор заявляют - оснований наложить санкции со стороны Украины на 1xBet еще не нашли.

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