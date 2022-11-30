КРАІЛ ініціювала звернення до Кабміну щодо запровадження санкцій проти 1xBet

Деталі

За словами Михайла Макарука, у списку санкцій має опинитися не лише 1xBet, а ще й пов’язані з ними фізособи.

Цитата

“Наприклад, директори контори "Твоя беттінгова компанія", на яку записаний 1xBet, а також проксі-сайти, які працюють на 1xBet і також збирають інфу про персональні дані українців, щоб передавати її до ФСБ для збільшення ефективності російських терористичних атак!” - повідомив він.

Додамо

У 2019 році букмекерська контора 1xBet, яка на той час ще не працювала на українському ринку легально, допомагала росіянам фінансувати нині заборонену партію “Опозиційна платформа – За життя”.

1xBet використовували як своєрідну “прокладку”, через яку представники “лужніковського” угруповання - депутат Держдуми росії Олександр Бабаков, член комітету Держдуми з міжнародних справ Євгеній Гінер та так званий "злодій в законі" Міхаіл Воєводін, яких у ЗМІ вже давно пов’язують з 1xBet, переказували гроші з росії в Україну та оплачували частину передвиборчих видатків для партії Медведчука, а допомагав їм у цьому Сергій Цибін, який наразі є власником “Твоя беттінгова компанія”, на яку і зареєстрований 1xBet в Україні.

Нагадаємо

У вересні цього року через "російський слід" Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей позбавила ліцензій для роботи в Україні ТОВ “Твоя беттінгова компанія” (1хBet).

Попри це, проросійський букмекер продовжує нелегально працювати в Україні і намагається повернути собі ліцензії для роботи через суд.