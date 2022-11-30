КРАІЛ ініціювала звернення до Кабміну щодо запровадження санкцій проти 1xBet

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 26971 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 60044 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 97827 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 148131 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 172808 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 350804 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 221175 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193802 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 332264 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459151 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.7 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В окупованому Сімферополі на залізничному вокзалі стався вибух і задимлення

31 березня, 16:46 • 41081 перегляди

Молоко в Україні подешевшає: в чому причина

31 березня, 16:53 • 28655 перегляди

Віталій Кличко задекларував понад 1,2 млн грн зарплати та білий рояль

31 березня, 17:27 • 21847 перегляди

За цю суму можна придбати понад 1 млн FPV-дронів: Кравченко повідомив, що податкова у першому кварталі перевиконала показники на 36 млрд грн

31 березня, 17:45 • 21091 перегляди

У центрі Києва, на перехресті з вулицею Прорізною, з'явиться наземний перехід

31 березня, 17:56 • 22991 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 350804 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 332262 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 549006 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 679282 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 698684 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 78276 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 115353 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 200329 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 226303 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 219325 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

КРАІЛ ініціювала звернення до Кабміну щодо запровадження санкцій проти 1xBet

КРАІЛ ініціювала звернення до Кабміну щодо запровадження санкцій проти 1xBet

Київ • УНН

 • 1130152 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей ініціювала звернення до Кабміну щодо накладення санкцій на проросійську букмекерську контору 1xBet та її власників - Романа Семіохіна, Сергія Каршкова та Дмитра Казоріна, розповів речник волонтерської розслідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук. Цю інформацію журналістам УНН також підтвердили й власні джерела в Кабміні.

Деталі

За словами Михайла Макарука, у списку санкцій має опинитися не лише 1xBet, а ще й пов’язані з ними фізособи.

Цитата

“Наприклад, директори контори "Твоя беттінгова компанія", на яку записаний 1xBet, а також проксі-сайти, які працюють на 1xBet і також збирають інфу про персональні дані українців, щоб передавати її до ФСБ для збільшення ефективності російських терористичних атак!” - повідомив він.

Додамо

У 2019 році букмекерська контора 1xBet, яка на той час ще не працювала на українському ринку легально, допомагала росіянам фінансувати нині заборонену партію “Опозиційна платформа – За життя”.

1xBet використовували як своєрідну “прокладку”, через яку представники “лужніковського” угруповання - депутат Держдуми росії Олександр Бабаков, член комітету Держдуми з міжнародних справ Євгеній Гінер та так званий "злодій в законі" Міхаіл Воєводін, яких у ЗМІ вже давно пов’язують з 1xBet, переказували гроші з росії в Україну та оплачували частину передвиборчих видатків для партії Медведчука, а допомагав їм у цьому Сергій Цибін, який наразі є власником “Твоя беттінгова компанія”, на яку і зареєстрований 1xBet в Україні.

Нагадаємо

У вересні цього року через "російський слід" Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей позбавила ліцензій для роботи в Україні ТОВ “Твоя беттінгова компанія” (1хBet).

Попри це, проросійський букмекер продовжує нелегально працювати в Україні і намагається повернути собі ліцензії для роботи через суд.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Bitcoin
$82,702.20
Золото
$3,165.94
Tesla
$258.01
Brent
$74.83
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,825.85