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"Каждый такой день – это напоминание": Зеленский обратился к Дню памяти Защитников

Киев • УНН

 • 368156 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. День памяти защитников Украины – это напоминание для всего народа. Многим из украинцев сегодня есть кого вспомнить, чью память почтить. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 29 августа, пишет УНН.

Цитата

«Сегодня День памяти всех наших защитников, защитниц, погибших в боях ради Украины с 14-го года, с 24 февраля. Сыновья, дочери. Родители, мамы. Братья, сестры. Друзья. Коллеги. Знакомые. Собратья.

Многие из нас сегодня мысленно были с теми своими близкими, родными и друзьями, кто сейчас воюет. Кто сейчас каждый день, каждый час рискует своей жизнью ради Украины.

Украинские семьи, чьи сыновья и дочери погибли в боях, для них, для родителей украинских героев, сине-желтое знамя Украины – это теперь напоминание о родном ребенке, о его подвиге ради государства.

Ребенок, чей отец погиб на фронте, защищая Украину… Возлюбленные, которым больше не встретиться, потому что война унесла жизнь, которая стала жизнью Украины…», — сказал Зеленский.

Подробности

Президент уверен, что каждый государственный институт и должностное лицо должны чувствовать, что за Украиной теперь много боли, но в то же время много у подвигов и много отваги. Он подчеркнул, что важным результатом является забота о людях и всегда приближать результат.

«Украина должна победить. Для всех это главное. Чтобы не отводить глаз от взглядов на фотографиях воинов на Стене памяти, других мемориалах», — подытожил глава государства.

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