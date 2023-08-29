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"Кожен такий день – це нагадування": Зеленський звернувся з нагоди Дня пам’яті Захисників

"Кожен такий день – це нагадування": Зеленський звернувся з нагоди Дня пам’яті Захисників

Київ • УНН

 • 368158 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. День пам'яті захисників України — це нагадування для всього народу. Багатьом з українців сьогодні є кого згадати, чию памʼять ушанувати. Про це сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 29 серпня, пише УНН.

Цитата

«Сьогодні День пам’яті усіх наших захисників, захисниць, які загинули в боях заради України з 14-го року, з 24-го лютого. Сини, доньки. Батьки, матері. Брати, сестри. Друзі. Колеги. Знайомі. Побратими.

Багато хто з нас сьогодні подумки був із тими своїми близькими, рідними та друзями, хто зараз воює. Хто зараз щодня, щогодини ризикує своїм життям заради України.

Українські родини, чиї сини та доньки загинули в боях, для них, для батьків українських героїв, синьо-жовтий прапор України – це тепер нагадування про рідну дитину, про її подвиг заради держави.

Дитина, чий батько загинув на фронті, захищаючи Україну… Кохані, яким більше не зустрітися, бо війна забрала життя, яке стало життям України…», — сказав Зеленський.

Деталі

Президент впевнений, що кожна державна інституція і посадовець повинні відчувати, що за Україною тепер багато болю, але водночас багато в подвигів і багато відваги. Він наголосив, що важливим результатом є дбати про людей і завжди наближати результат.

«Україна має перемогти. Для всіх це головне. Щоб не відводити очей від поглядів на фотографіях воїнів на Стіні памʼяті, на інших меморіалах», — підсумував глава держави.

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