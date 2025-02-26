Коваленко прокомментировал атаку на порт туапсе: важный стратегический объект рф под ударом

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко прокомментировал информацию об атаке морского порта в краснодарском крае.

Порт является одним из крупнейших грузовых портов России на Черном море и стратегическим объектом для энергетической и военной логистики страны, пишет УНН.

Детали

Враг сообщил об атаке на морской порт в Туапсе, Краснодарского края. Это один из ключевых грузовых портов рф на Черном море

По его словам, там есть нефтеналивной терминал, который является одним из крупнейших в России. В частности, через порт транспортируется нефть и нефтепродукты.

Кроме того, порт обрабатывает значительные объемы угля, минеральных удобрений, металлопродукции и зерновых, и является важным логистическим хабом, связывающим с железнодорожной сетью, позволяя доставлять грузы из центральных и южных регионов страны.

Порт играет важную роль в поддержке военной логистики. Он используется для перевозки техники, боеприпасов и горючего для военных нужд. Обеспечивает материально-техническое снабжение кораблей Черноморского флота рф, в частности тех, которые задействованы в войне против Украины