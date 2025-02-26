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Коваленко прокомментировал атаку на порт туапсе: важный стратегический объект рф под ударом

Коваленко прокомментировал атаку на порт туапсе: важный стратегический объект рф под ударом

Киев  •  УНН

 • 9966 просмотра

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Морской порт в Туапсе, один из крупнейших грузовых портов РФ на Черном море, подвергся атаке. Объект используется для военной логистики и имеет важный нефтеналивной терминал.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко прокомментировал информацию об атаке морского порта в краснодарском крае.

Порт является одним из крупнейших грузовых портов России на Черном море и стратегическим объектом для энергетической и военной логистики страны, пишет УНН.

Детали 

Враг сообщил об атаке на морской порт в Туапсе, Краснодарского края. Это один из ключевых грузовых портов рф на Черном море

- пишет Коваленко.

По его словам, там есть нефтеналивной терминал, который является одним из крупнейших в России. В частности, через порт транспортируется нефть и нефтепродукты.  

Кроме того, порт обрабатывает значительные объемы угля, минеральных удобрений, металлопродукции и зерновых, и является важным логистическим хабом, связывающим с железнодорожной сетью, позволяя доставлять грузы из центральных и южных регионов страны.

Порт играет важную роль в поддержке военной логистики. Он используется для перевозки техники, боеприпасов и горючего для военных нужд. Обеспечивает материально-техническое снабжение кораблей Черноморского флота рф, в частности тех, которые задействованы в войне против Украины

- пишет Коваленко.

Напомним 

Глава краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в ночь на 26 февраля беспилотники якобы атаковали краснодарский край, в частности в туапсе и анапе были слышны взрывы, в результате чего якобы 3 дома.

Алина Волянская

Алина Волянская

Война
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
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