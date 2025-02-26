Коваленко прокоментував атаку на порт туапсе: важливий стратегічний об’єкт рф під ударом
Київ • УНН
Морський порт у туапсе, один з найбільших вантажних портів рф на Чорному морі, зазнав атаки. Об'єкт використовується для військової логістики та має важливий нафтоналивний термінал.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко прокоментував інформацію про атаку морського порту в краснодарському краї.
Порт є одним з найбільших вантажних портів росії на Чорному морі та стратегічним об’єктом для енергетичної та військової логістики країни, пише УНН.
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Ворог повідомив про атаку на морський порт в Туапсе, Краснодарського краю. Це один із ключових вантажних портів рф на Чорному морі
За його словами, там є нафтоналивний термінал, який є одним із найбільших у росії. Зокрема, через порт транспортується нафта та нафтопродукти.
Окрім того, порт обробляє значні обсяги вугілля, мінеральних добрив, металопродукції та зернових, і є важливим логістичним хабом, що зв’язує з залізничною мережею, дозволяючи доставляти вантажі з центральних та південних регіонів країни.
Порт відіграє важливу роль у підтримці військової логістики. Він використовується для перевезення техніки, боєприпасів та пального для військових потреб. Забезпечує матеріально-технічне постачання кораблів Чорноморського флоту рф, зокрема тих, що задіяні у війні проти України
Нагадаємо
Очільник краснодарського краю веніамін кондратьєв повідомив, що у ніч на 26 лютого безпілотники нібито атакували краснодарський край рф, зокрема в туапсе та анапі було чути вибухи, внаслідок чого начебто 3 будинки.