Космический корабль "Одиссей" готовится к посадке на Луне, вблизи кратера Малаперт А

Американский лунный зонд, построенный компанией Intuitive Machines, базирующейся в Хьюстоне, Техас, вышел на лунную орбиту в минувшие сутки. Ожидается, что аппарат совершит посадку на Луну в этот четверг, 22 февраля, в 17:49 по восточному времени (22:49 по Гринвичу) в районе южного полюса Луны. Если все пойдет по плану, Intuitive Machines станет первой частной компанией, которая достигнет Луны, передает УНН со ссылкой на издание Space.

Контекст

Прошло 50 лет с тех пор, как Луна видела американский космический корабль на своем грунте. На протяжении последних десятилетий, Соединенные Штаты, остаются осторожными в отношении естественного спутника Земли, хотя Китай, Япония, Индия и Россия недавно отправили туда роботов (которые, возможно, потерпели или не потерпели крушение).

В 2019 году NASA подробно описало запуск своей новой программы "Артемида". Целью было отправить людей на Луну до 2025 года, но американскому космическому агентству пришлось пересмотреть свои прогнозы и отложить новую точку опоры человека на планете до 2027 или 2028 года. Следующим шагом должна стать высадка посадочного модуля вблизи потенциально богатого на воду южного полюса Луны.

Детали

На прошлой неделе из штата Флорида стартовал лунный зонд Nova-C, получивший название Odysseus, на борту которого запланировано проведение ряда научных экспериментов NASA. 21 февраля корабль вышел на орбиту на высоте 57 миль (92 км) над поверхностью Луны. Попытка посадки на Луну должна состояться в четверг в 16:49 (22:49 по Гринвичу) - в кратере Малаперт А, вблизи южного полюса Луны.

Если посадка будет успешной, миссия IM-1 станет первым контролируемым спуском американского космического аппарата на поверхность Луны со времен Аполлона-17, когда в 1972 году там приземлился лунный зонд NASA с Джином Сернаном и Гаррисоном Шмиттом.

Это также будет первая "мягкая посадка" коммерческого аппарата на Луну и первая посадка в рамках лунной программы NASA "Artemis".

Airbus объявил о разработке новых моделей самолетов: один из них будет оснащен водородом

Почему это место было выбрано для миссии IM-1?

Кратер Малаперт А не был первоначальным пунктом назначения Одиссея. Первоначально планировалось, что космический корабль приземлится в Oceanus Procellarum - крупнейшей базальтовой равнине, также известной как лунное море, расположенной на западном краю видимой стороны Луны

Впрочем Малаперт А является относительно ровным и безопасным регионом, расположенным в южном нагорье с большим количеством кратеров на видимой с Земли стороне Луны, говорится в заявлении представителей NASA, которая объявила о новом месте посадки в мае 2023 года.

Решение переехать с первоначального места посадки в Oceanus Procellarum было основано на необходимости узнать больше о рельефе и коммуникациях вблизи южного полюса Луны, который, как ожидается, будет одним из лучших мест для длительного присутствия человека на Луне - говорится в заявлении представителей NASA.

Посадка возле кратера Малаперт А дает Одиссею возможность лучше управлять рисками будущих посадок на Артемиде и собирать данные о лунной среде во всем регионе Также поможет планировщикам миссии понять, как общаться и отправлять данные на Землю с места, которое находится низко на лунном горизонте.

Чтобы увидеть посадку на Луну вживую, следует настроиться на трансляцию в ночь с четверга на пятницу (примерно в 00:40) на веб-канале NASA, или на YouTube-канале аэрокосмической компании Intuitive Machines.

Напомним,

Новый спутник НАСА для наблюдения за Землей PACE был успешно запущен на орбиту для изучения состояния океана, качества воздуха и последствий изменения климата.

Lockheed Martin и NASA планируют представить самолет X-59, способный летать со скоростью, в 1,5 раза выше скорости звука, и уменьшенным звуковым шумом, что может сократить время полета.

Электронные рапорты и удостоверение защитника: Минобороны создает мобильное приложение для военных "Армия+"