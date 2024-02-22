Космический корабль "Одиссей" готовится к посадке на Луне, вблизи кратера Малаперт А
Космический аппарат Odyssey должен приземлиться на Луне возле кратера Малаперт А 22 февраля, став первой частной миссией, которая достигнет поверхности Луны.
Бизнес в условиях войны: как в МХП заботятся о продовольственной безопасности
В компании МХП рассказали о планах на 2024 год по обеспечению продовольственной безопасности Украины.
Значительное большинство Палаты представителей США поддерживает законопроект о помощи Украине - глава финкомитета
Большинство членов Палаты представителей поддерживают предоставление военной помощи Украине, Израилю и Тайваню согласно принятому Сенатом законопроекту о национальной безопасности, по словам председателя Комитета по финансовым услугам Палаты представителей.
ВСУ будут иметь право наносить удары из F-16 по военным целям рф за пределами Украины - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина будет иметь право наносить удары по российским военным объектам за пределами своих границ истребителями F-16, полученными от союзников.
ОП анонсировал форум "Украина. Год 2024" на 25 февраля: запланирована пресс-конференция Зеленского
Офис Президента сообщил, что президент Зеленский проведет пресс-конференцию на форуме "Украина. Год 2024" 25 февраля, чтобы обсудить достижение целей Украины в войне, развитие оборонных сил, экономику и мир.
Армия рф ночью 4 раза обстреляла Сумскую область: зафиксировано 16 взрывов
Российская армия обстреляла из минометов, артиллерии и ударила дроном в трех общинах Сумской области, вызвав 16 взрывов.
Блокада польской границы: в очередях стоят 2450 грузовиков
Польские фермеры продолжают блокировать 6 пунктов пропуска на границе с Украиной, из-за чего более 2450 грузовиков стоят в очередях в ожидании пересечения границы.
россияне за сутки ранили еще троих жителей Донетчины
21 февраля россияне ранили двух жителей в Доброполье и одного в Мемрике Донецкой области, сообщил глава Донецкой ОВА.
Новая Зеландия объявила о пакете помощи для Украины: почти 26 млн долларов
Ко второй годовщине российского вторжения Новая Зеландия объявила о предоставлении Украине пакета помощи на сумму $25,9 млн и ужесточении санкций против россии.
Армия рф обстреляла Харьковскую область из артиллерии, сбросила КАБ: есть погибший и раненый
Российские войска обстреляли Харьковскую область из артиллерии, минометов и авиации, в результате чего 1 человек погиб и еще один получил ранения.