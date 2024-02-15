Airbus объявил о разработке новых моделей самолетов: один из них будет оснащен водородом

Европейская компания Airbus планирует заменить свой бестселлер семейства A320 к середине 2030-х годов. В компании подтвердили совершенно новую программу: речь идет о небольшом, оснащенном водородом самолете, который будет способен пролететь около 1600 километров. Также в Airbus анонсировали преемника А320, малой и средней дальности, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В компании Airbus объявили, что в своих новых разработках надеются повторить успех модели самолета, который позволил прочно занять место на карте воздушных перевозок три десятилетия назад и потеснить Boeing 737.

Сейчас Airbus участвует в двух разных проектах: один для меньшего самолета, способного пролететь около 1000 миль (1600 километров) и оснащенного водородом, и преемника А320 малой и средней дальности, который будет использовать так называемое устойчивое авиационное топливо, сказал руководитель. Об этом заявил исполнительный директор Гийом Фори на ежегодной конференции по прибыли Airbus в Тулузе.

Мы на этапе тестирования. Мы тестируем крылья с большим размахом, с определенными характеристиками по адаптивности в воздухе. Мы проверяем силовые установки - заявил Фори.

Дополнение

В 2024 году Airbus планирует поставить около 800 самолетов, что будет превышать объем 2023 года, когда заказчикам было поставлено 735 самолетов (68 A220, 571 семейство A320, 32 A330, 64 A350). Ожидается, что операционная прибыль за текущий год вырастет между 6,5 млрд евро и 7 млрд евро.

Напомним,

Американский авиапроизводитель Boeing, который оказался под огнем критики после того, как были обнаружены проблемы после крушения 737 в полете, снова имеет проблемы. Компания заявила об отсрочке поставок 50 пассажирских самолетов 737 Max, в связи с дефектом фюзеляжа.

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