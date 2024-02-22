Космічний корабель "Одіссей" готується до посадки на Місяці, поблизу кратера Малаперт А

ukenru
19:41 • 38037 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 88244 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 111968 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 114096 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 228407 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155314 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145904 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132326 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121662 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112847 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.5 м/с
75 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124439 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130243 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134499 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110235 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 52081 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 228410 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384528 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439911 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448344 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357813 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 111969 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130243 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124439 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98344 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107652 перегляди
Актуальне
Космічний корабель "Одіссей" готується до посадки на Місяці, поблизу кратера Малаперт А

Космічний корабель "Одіссей" готується до посадки на Місяці, поблизу кратера Малаперт А

Київ • УНН

 • 49399 перегляди

Космічний апарат Odyssey має приземлитися на Місяці біля кратера Малаперт А 22 лютого, ставши першою приватною місією, яка досягне поверхні Місяця.

Американський місячний зонд, побудований компанією Intuitive Machines, що базується у Хьюстоні, Техас, вийшов на місячну орбіту минулої доби. Очікується, що апарат здійснить посадку на Місяць цього четверга, 22 лютого, о 17:49 за східним часом (22:49 за Гринвічем) в районі південного полюса Місяця. Якщо все піде за планом, Intuitive Machines стане першою приватною компанією, яка досягне Місяця, передає УНН із посиланням на видання Space.

Контекст

Минуло 50 років відтоді, як Місяць бачив американський космічний корабель на своєму ґрунті. Впродовж останніх десятиліть, Сполучені Штати, залишаються обережними щодо природного супутника Землі, хоча Китай, Японія, Індія та росія нещодавно відправили туди роботів (які, можливо, зазнали чи не зазнали аварії).

У 2019 році NASA детально описало запуск своєї нової програми "Артеміда". Метою було відправити людей на Місяць до 2025 року, але американському космічному агентству довелося переглянути свої прогнози і відкласти нову точку опори людини на планеті до 2027 або 2028 року. Наступним кроком має стати висадка посадкового модуля поблизу потенційно багатого на воду південного полюса Місяця.

Деталі

Минулого тижня зі штату Флорида стартував місячний зонд Nova-C, який отримав назву Odysseus, на борту якого заплановано проведення низка наукових експериментів NASA. 21 лютого корабель вийшов на орбіту на висоті 57 миль (92 км) над поверхнею Місяця. Спроба посадки на Місяць має відбутися в четвер о 16:49 (22:49 за Гринвічем) - в кратері Малаперт А, поблизу південного полюса Місяця.

Якщо посадка буде успішною, місія IM-1 стане першим контрольованим спуском американського космічного апарату на поверхню Місяця з часів Аполлона-17, коли в 1972 році там приземлився місячний зонд NASA з Джином Сернаном і Гаррісоном Шміттом.

Це також буде перша "м'яка посадка" комерційного апарату на Місяць і перша посадка в рамках місячної програми NASA " Artemis ".

Airbus оголосив про розробку нових моделей літаків: один з них буде оснащений воднем15.02.24, 15:56 • 20721 перегляд

Чому це місце було обрано для місії IM-1?

Кратер Малаперт А не був початковим пунктом призначення Одіссея. Спочатку планувалося, що космічний корабель приземлиться в Oceanus Procellarum — найбільшій базальтовій рівнині, також відомій як місячне море, розташованій на західному краю видимої сторони Місяця

Втім Малаперт А є відносно рівним і безпечним регіоном, розташованим у південному нагір’ї з великою кількістю кратерів на видимій із Землі стороні Місяця, йдеться в заяві представників NASA, яка оголосила про нове місце посадки в травні 2023 року.

Рішення переїхати з початкового місця посадки в Oceanus Procellarum було засноване на необхідності дізнатися більше про рельєф і комунікації поблизу південного полюса Місяця, який, як очікується, буде одним із найкращих місць для тривалої присутності людини на Місяц

- йдеться в заяві представників NASA.

Посадка біля кратера Малаперт А дає Одіссею можливість краще керувати ризиками майбутніх посадок на Артеміді та збирати дані про місячне середовище в усьому регіоні Також допоможе планувальникам місії зрозуміти, як спілкуватися та надсилати дані на Землю з місця, яке знаходиться низько на місячному горизонті.

Щоб побачити посадку на Місяць наживо, слід налаштуватися на трансляцію в ніч з четверга на п’ятницю (приблизно о 00:40) на веб-каналі NASA, або на YouTube-каналі аерокосмічної компанії Intuitive Machines.

Нагадаємо

Новий супутник НАСА для спостереження за Землею PACE був успішно запущений на орбіту для вивчення стану океану, якості повітря та наслідків зміни клімату.

Lockheed Martin і NASA планують представити літак X-59, здатний літати зі швидкістю, що в 1,5 раза вища за швидкість звуку, і зменшеним звуковим шумом, що може скоротити час польоту.

Електронні рапорти та посвідчення захисника: Міноборони створює мобільний додаток для військових "Армія+"21.02.24, 17:10 • 25142 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини СвітуТехнології
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,516.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,816.74