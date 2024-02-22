Космічний корабель "Одіссей" готується до посадки на Місяці, поблизу кратера Малаперт А

Американський місячний зонд, побудований компанією Intuitive Machines, що базується у Хьюстоні, Техас, вийшов на місячну орбіту минулої доби. Очікується, що апарат здійснить посадку на Місяць цього четверга, 22 лютого, о 17:49 за східним часом (22:49 за Гринвічем) в районі південного полюса Місяця. Якщо все піде за планом, Intuitive Machines стане першою приватною компанією, яка досягне Місяця, передає УНН із посиланням на видання Space.

Контекст

Минуло 50 років відтоді, як Місяць бачив американський космічний корабель на своєму ґрунті. Впродовж останніх десятиліть, Сполучені Штати, залишаються обережними щодо природного супутника Землі, хоча Китай, Японія, Індія та росія нещодавно відправили туди роботів (які, можливо, зазнали чи не зазнали аварії).

У 2019 році NASA детально описало запуск своєї нової програми "Артеміда". Метою було відправити людей на Місяць до 2025 року, але американському космічному агентству довелося переглянути свої прогнози і відкласти нову точку опори людини на планеті до 2027 або 2028 року. Наступним кроком має стати висадка посадкового модуля поблизу потенційно багатого на воду південного полюса Місяця.

Деталі

Минулого тижня зі штату Флорида стартував місячний зонд Nova-C, який отримав назву Odysseus, на борту якого заплановано проведення низка наукових експериментів NASA. 21 лютого корабель вийшов на орбіту на висоті 57 миль (92 км) над поверхнею Місяця. Спроба посадки на Місяць має відбутися в четвер о 16:49 (22:49 за Гринвічем) - в кратері Малаперт А, поблизу південного полюса Місяця.

Якщо посадка буде успішною, місія IM-1 стане першим контрольованим спуском американського космічного апарату на поверхню Місяця з часів Аполлона-17, коли в 1972 році там приземлився місячний зонд NASA з Джином Сернаном і Гаррісоном Шміттом.

Це також буде перша "м'яка посадка" комерційного апарату на Місяць і перша посадка в рамках місячної програми NASA " Artemis ".

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Чому це місце було обрано для місії IM-1?

Кратер Малаперт А не був початковим пунктом призначення Одіссея. Спочатку планувалося, що космічний корабель приземлиться в Oceanus Procellarum — найбільшій базальтовій рівнині, також відомій як місячне море, розташованій на західному краю видимої сторони Місяця

Втім Малаперт А є відносно рівним і безпечним регіоном, розташованим у південному нагір’ї з великою кількістю кратерів на видимій із Землі стороні Місяця, йдеться в заяві представників NASA, яка оголосила про нове місце посадки в травні 2023 року.

Рішення переїхати з початкового місця посадки в Oceanus Procellarum було засноване на необхідності дізнатися більше про рельєф і комунікації поблизу південного полюса Місяця, який, як очікується, буде одним із найкращих місць для тривалої присутності людини на Місяц - йдеться в заяві представників NASA.

Посадка біля кратера Малаперт А дає Одіссею можливість краще керувати ризиками майбутніх посадок на Артеміді та збирати дані про місячне середовище в усьому регіоні Також допоможе планувальникам місії зрозуміти, як спілкуватися та надсилати дані на Землю з місця, яке знаходиться низько на місячному горизонті.

Щоб побачити посадку на Місяць наживо, слід налаштуватися на трансляцію в ніч з четверга на п’ятницю (приблизно о 00:40) на веб-каналі NASA, або на YouTube-каналі аерокосмічної компанії Intuitive Machines.

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