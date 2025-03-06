Кошта: безопасность Европы неразрывно связана с безопасностью Украины
Киев • УНН
Глава Европейского совета заявил о неразрывной связи безопасности Европы и Украины. ЕС продолжит поддержку и укрепление совместной обороны, а также будет рядом во время будущих мирных переговоров.
Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС продолжает поддерживать Украину и укреплять собственную оборону. Об этом он сообщил перед началом экстренного саммита лидеров ЕС, передает корреспондент УНН.
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По словам Кошты, нынешняя встреча является важным шагом в укреплении безопасности Европы.
"Прежде всего, я хочу поблагодарить Европейскую комиссию за то, что она прибыла так быстро с исчерпывающими предложениями, которые дают нам возможность принимать исчерпывающие решения. Чтобы мы могли лучше тратить наши средства на развитие собственных возможностей", - отметил Кошта.
Кошта также подчеркнул, что безопасность Европы неразрывно связана с безопасностью Украины.
"Сильная европейская оборона усиливает украинскую оборону, а сильная оборонная способность Украины также очень важна для усиления нашей собственной обороны", - добавил глава Европейского совета.
"Мы будем с вами и сейчас, и мы будем с вами в будущем на жизненно важных мирных переговорах, когда мы решим, что настал правильный момент для переговоров".
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