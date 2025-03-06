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Кошта: безпека Європи нерозривно пов’язана з безпекою України

Київ • УНН

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Глава Європейської ради заявив про нерозривний зв'язок безпеки Європи та України. ЄС продовжить підтримку та зміцнення спільної оборони, а також буде поруч під час майбутніх мирних переговорів.

Кошта: безпека Європи нерозривно пов’язана з безпекою України

Глава Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що ЄС продовжує підтримувати Україну та зміцнювати власну оборону. Про це він повідомив перед початком екстреного саміту лідерів ЄС, передає кореспондент УНН.

Деталі 

За словами Кошти, нинішня зустріч є важливим кроком у зміцненні безпеки Європи.

"Перш за все, я хочу подякувати Європейській комісії за те, що вона прибула так швидко з вичерпними пропозиціями, які дають нам можливість ухвалювати вичерпні рішення. Щоб ми могли краще витрачати наші кошти на розбудову власних спроможностей",- зазначив Кошта.

Кошта також підкреслив, що безпека Європи нерозривно пов’язана з безпекою України.

"Сильніша європейська оборона посилює українську оборону, а сильна оборонна спроможність України також дуже важлива для посилення нашої власної оборони",- додав глава Європейської ради.

"Ми будемо з вами і зараз, і ми будемо з вами в майбутньому на життєво важливих мирних переговорах, коли ми вирішили, що настав правильний момент для переговорів".

Каллас сподівається на досягнення ЄС політичної домовленості щодо збільшення військової допомоги Україні06.03.25, 15:11 • 16024 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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