Коррупционная схема повлекла 51 млн грн убытков госшахтам: дело направлено в суд

Детали

Коррупционная схема, длившаяся с 2016 по 2018 год, привела к убыткам в размере 51 млн грн на государственных предприятиях, в частности на "Селидовугле", "Мирноградугле" и "Шахтоуправлении". Было обвинено десять человек, из которых восемь были уже взяты под стражу в ноябре 2021 года.

Сегодня детективы направили в суд дело в отношении остальных обвиняемых, а именно директора ООО "Донэнергоэкспорт" и бывшего председателя тендерного комитета ГП "Мирноградуголь".

По данным следствия, участники этой коррупционной схемы имели контроль над закупками государственных предприятий. Они манипулировали всем процессом, включая мониторинг потребностей в закупках, формирование условий тендеров, коммуникацию с поставщиками и контроль за расчетами.

В результате, в 69 закупках указанных предприятий, договоры на поставку получала только одна компания, которая фактически выполняла роль посредника и перепродавала товары с наценкой, приобретенные у других предприятий.

За длительный период времени эти государственные предприятия закупили разнообразное оборудование, материалы и другие товары по завышенным ценам на общую сумму почти 174,5 млн грн, переплатив незаконно более 51,17 млн грн.

Все обвиняемые по этому делу стоят под ответственностью согласно уголовному кодексу Украины.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский через неделю созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, будут говорить о коррупции в системе правосудия и укрытиях.

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