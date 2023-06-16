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Зеленський скликає засідання РНБО: говоритимуть про корупцію у системі правосуддя і укриття

Київ • УНН

 • 1148999 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський через тиждень скликає засідання Ради національної безпеки і оборони України - на п'ятницю, 23 червня. Про це у п'ятницю повідомив пресцентр РНБО, пише УНН.

Зеленський скликає засідання РНБО: говоритимуть про корупцію у системі правосуддя і укриття

Цитата

“23 червня 2023 року за дорученням Президента України Володимира Зеленського відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України”, - ідеться в повідомленні.

Деталі

Як повідомляється, на засіданні планується розглянути питання "подолання проявів корупції у системі правосуддя, а також будуть заслухані результати перевірки готовності до роботи стаціонарних укриттів під час відбиття повітряних атак".

Доповідатимуть, як вказано, голова Служби безпеки України Василь Малюк, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Раніше

Камишін 10 червня оприлюднив результати перевірки укриттів у Києві і заявив, що ситуація "невтішна".

Президент Зеленський 12 червня анонсував "на п’ятницю" проекти рішень - і щодо тих, хто відповідальний, і щодо забезпечення належного рівня захисту для людей в усіх українських містах.

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