Зеленский созывает заседание СНБО: будут говорить о коррупции в системе правосудия и укрытиях

Цитата

“23 июня 2023 года по поручению Президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины”, - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщается, на заседании планируется рассмотреть вопросы "преодоления проявлений коррупции в системе правосудия, а также будут заслушаны результаты проверки готовности к работе стационарных укрытий во время отражения воздушных атак".

Докладывать, как указано, будут глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Ранее

Камышин 10 июня обнародовал результаты проверки укрытий в Киеве и заявил, что ситуация "неутешительная".

Президент Зеленский 12 июня анонсировал "на пятницу" проекты решений - и по тем, кто ответственен, и по обеспечению надлежащего уровня защиты для людей во всех украинских городах.