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Зеленський про стан укриттів в країні: будуть підготовлені відповідні проекти рішень

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. На п’ятницю будуть підготовлені відповідні проекти рішень щодо забезпечення належного стану укриттів в країні. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в своєму традиційному відеозверненні, пише УНН.

Зеленський про стан укриттів в країні: будуть підготовлені відповідні проекти рішень

Цитата

"Була на Ставці сьогодні й підсумкова доповідь щодо готовності та неготовності укриттів по всій країні, у найбільших містах і в Києві. Доповідали міністри Клименко, Камишін і Кубраков. Результати, м’яко кажучи, невтішні. На п’ятницю будуть підготовлені відповідні проекти рішень – і щодо тих, хто відповідальний, і щодо забезпечення належного рівня захисту для наших людей в усіх українських містах", - зазначив Зеленський.

Доповнення

Він додав, що сьогодні провів кілька нарад щодо міжнародних заходів.

"Цей тиждень, як і завжди, зробимо дуже змістовним. Перше: готуємо нову підтримку зброєю від наших партнерів для наших воїнів. Друге: готуємо залучення більшої кількості світових суб’єктів до реалізації формули миру. Третє: працюємо, щоб Вільнюський саміт був справді змістовним", - наголосив Глава держави.

Крім того, Зеленський повідомив про своє рішення щодо присвоєння звання Героя України підполковнику СБУ Василю Богачу, посмертно.

"І ще одне рішення, про яке варто сказати. Звання Героя України присвоєно підполковнику СБУ Василю Богачу, посмертно. За надзвичайну особисту хоробрість, за неодноразове затримання та знищення ворожих диверсантів. За захист Маріуполя й саме за такий героїзм, саме таку самопожертву, які не залишають жодних інших варіантів для України й українців, окрім перемоги.

Слава всім, хто б’ється заради України! Дякую кожному й кожній, хто зараз у бою, на бойових постах і на бойових завданнях! Крок за кроком рухаємося вперед! Віримо у перемогу. Вона буде!", - підкреслив Президент.

Нагадаємо

В Україні проводиться масштабна перевірка укриттів. Свої результати перевірки оприлюднила Державна служба з надзвичайних ситуації. За оцінками фахівців служби 23,6% перевірених укриттів виявилися непридатними до використання.

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