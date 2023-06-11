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Перевірка укриттів: за оцінками ДСНС понад 23% укриттів непридатні до використання

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. В Україні проводиться масштабна перевірка укриттів. Свої результати перевірки оприлюднила Державна служба з надзвичайних ситуації. За оцінками фахівців служби 23,6% перевірених укриттів виявилися непридатними до використання, пише УНН.

Перевірка укриттів: за оцінками ДСНС понад 23% укриттів непридатні до використання

Станом на 10 червня обстежено 62 912 укриттів. Не обстежено 0,6 % від загальної кількості через бойові дії.

Цитата

«В Україні обстежено близько 63 тисячі укриттів. Зачиненими виявилися 9,3 %, непридатними до використання — 23,6 % від перевірених», - повідомили у ДСНС.

Зокрема, у Києві обстежено 4 655 укриттів, з них зачиненими виявилися 0,6 %, непридатними до використання — 34,6 %.

Додамо

Раніше свою оцінку стану укриттів за результатами первірки оприлюднили у Мінстратегпромі.

Зокрема у Києві за підсумками перевірки, лише 15% укриттів придатні без суттєвих зауважень, ще 50% технічно придатні, але їх треба приводити в порядок. 

Нагадаємо

Масштабна перевірка доступності та стану укриттів почалася після того, як двоє жінок та дитина загинули від уламків російської ракети, через те, що не змогли потрапити до укриття, яке виявилось зачиненим. Ця трагедія сталася у Деснянському районі Києва в ніч на 1 червня. Наразі триває розслідування трагедії правоохоронцями. В рамках кримінального провадження було затримано чотирьох осіб, серед яких і охоронець лікарні на території якої розташоване укриття.

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