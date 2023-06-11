Проверка укрытий: по оценкам ГСЧС более 23% укрытий непригодны к использованию
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. В Украине проводится масштабная проверка укрытий. Свои результаты проверки обнародовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. По оценкам специалистов службы 23,6% проверенных укрытий оказались непригодными к использованию, пишет УНН.
По состоянию на 10 июня обследовано 62 912 укрытий. Не обследовано 0,6 % от общего количества из-за боевых действий.
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«В Украине обследовано около 63 тысяч укрытий. Закрытыми оказались 9,3%, непригодными к использованию — 23,6% от проверенных», - сообщили в ГСЧС.
В частности, в Киеве обследовано 4 655 укрытий, из них закрытыми оказались 0,6 %, непригодными к использованию — 34,6%.
Добавим
Ранее свою оценку состояния укрытий по результатам проверки обнародовали в Минстратегпроме.
В частности в Киеве по итогам проверки, только 15% укрытий пригодны без существенных замечаний, еще 50% технически пригодны, но их надо приводить в порядок.
Напомним
Масштабная проверка доступности и состояния укрытий началась после того, как две женщины и ребенок погибли от обломков российской ракеты, потому что не смогли попасть в укрытие, которое оказалось закрытым. Эта трагедия произошла в Деснянском районе Киева в ночь на 1 июня. Сейчас продолжается расследование трагедии правоохранителями. В рамках уголовного производства были задержаны четыре человека, среди которых и охранник больницы на территории которой расположено укрытие.