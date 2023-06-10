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У Києві завершили перевірку всіх укриттів: в уряді заявили, що результати невтішні

Київ • УНН

 • 704301 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. У Києві, за підсумками перевірки, лише 15% укриттів придатні без суттєвих зауважень, ще 50% технічно придатні, але їх треба приводити в порядок. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у Telegram, пише УНН.

У Києві завершили перевірку всіх укриттів: в уряді заявили, що результати невтішні

Цитата

«Станом на 8:00 сьогоднішнього дня комісія закінчила перевірку всіх 4655 укриттів Києва. Результати невтішні», - написав Камишін.

Деталі

Він повідомив, що вільно-доступними виявились менше половини укриттів, лише 44%. Ще 21% доступні протягом 5 хв - зазвичай це чергові, які відкривають укриття по тривозі.

«За станом. Тільки 15% придатні без суттєвих зауважень. Ще 50% технічно придатні, але їх треба приводити в порядок», - зазначив Камишін.

За його словами, на вихідних комісія працюватиме над зведенням даних та підготовкою звіту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві показали, як виглядає укриття за 1,3 млн грн

Доповнення

Після трагедії із загибеллю людей біля укриття у Києві під час ракетної атаки армії рф в Україні почали перевірки бомбосховищ та укриттів.

У столиці планують оснастити близько 3 тисяч бомбосховищ автоматизованою системою відкриття. Також влада планує придбати та встановити як додаткові близько 200 модульних залізобетонних укриттів швидкого розгортання.

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