У Києві завершили перевірку всіх укриттів: в уряді заявили, що результати невтішні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. У Києві, за підсумками перевірки, лише 15% укриттів придатні без суттєвих зауважень, ще 50% технічно придатні, але їх треба приводити в порядок. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у Telegram, пише УНН.
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«Станом на 8:00 сьогоднішнього дня комісія закінчила перевірку всіх 4655 укриттів Києва. Результати невтішні», - написав Камишін.
Деталі
Він повідомив, що вільно-доступними виявились менше половини укриттів, лише 44%. Ще 21% доступні протягом 5 хв - зазвичай це чергові, які відкривають укриття по тривозі.
«За станом. Тільки 15% придатні без суттєвих зауважень. Ще 50% технічно придатні, але їх треба приводити в порядок», - зазначив Камишін.
За його словами, на вихідних комісія працюватиме над зведенням даних та підготовкою звіту.
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Доповнення
Після трагедії із загибеллю людей біля укриття у Києві під час ракетної атаки армії рф в Україні почали перевірки бомбосховищ та укриттів.
У столиці планують оснастити близько 3 тисяч бомбосховищ автоматизованою системою відкриття. Також влада планує придбати та встановити як додаткові близько 200 модульних залізобетонних укриттів швидкого розгортання.