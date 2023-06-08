У Києві показали, як виглядає укриття за 1,3 млн грн

Деталі

На 5-й день своєї роботи комісія з перевірки укриттів в столиці проінспектувала сховища Святошинського району Києва. Серед укриттів комісія побачила перше свіжовідремонтоване сховище. На його ремонт, за словами міністра, було витрачено 1,3 млн грн. Це з тих 1,2 млрд, про виділення яких на укриття казав мер Кличко, зазначив Камишін.

Загалом, за словами міністра, ситуація з укриттями в Святошинському районі трохи краща, ніж в інших, де вже побувала комісія. Як зазначив Камишін, більшість укриттів були відкриті, але до прийнятного стану укриттів ще далеко.

Доповнення

Станом на 7 червня комісія перевірила 73% від загального фонду столичних укриттів. Більше третини з-понад трьох тисяч об'єктів визнані непридатними для експлуатації, заявив Камишін.

Нагадаємо

Під час ракетної атаки на Київ у ніч на 1 червня в Деснянському районі столиці люди не змогли потрапити до укриття в медичному закладі. У результаті падіння уламків ракети загинуло троє людей, які опинилися на вулиці. Після трагедії уряд ухвалив рішення про перевірку укриттів по всій Україні.