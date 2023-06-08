В Киеве показали, как выглядит укрытие за 1,3 млн грн

Детали

На 5-й день своей работы комиссия по проверке укрытий в столице проинспектировала укрытия Святошинского района Киева. Среди укрытий комиссия увидела первое свежеотремонтированное убежище. На его ремонт, по словам министра, было потрачено 1,3 млн грн. Это из тех 1,2 млрд, о выделении которых на укрытие говорил мэр Кличко, отметил Камышин.

В целом, по словам министра, ситуация с укрытиями в Святошинском районе немного лучше, чем в других, где уже побывала комиссия. Как отметил Камышин, большинство укрытий были открыты, но до приемлемого состояния укрытий еще далеко.

Дополнение

По состоянию на 7 июня комиссия проверила 73% от общего фонда столичных укрытий. Более трети из более трех тысяч объектов признаны непригодными для эксплуатации, заявил Камышин.

Напомним

Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 июня в Деснянском районе столицы люди не смогли попасть в укрытие в медицинском учреждении. В результате падения обломков ракеты погибли три человека, которые оказались на улице. После трагедии правительство приняло решение о проверке укрытий по всей Украине.